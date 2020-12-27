100 milyon yıl öncesine ait yeni bir çiçek türü keşfedildi

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları, Myanmar'da bulunan bir kehribar taşının içinde korunmuş yeni bir çiçek türü keşfettiklerini duyurdu. Söz konusu çiçek türünün 100 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, 'Valviloculus pleristaminis' adı verilen çiçeğin, defne familyasına ait ve Avustralya'daki bir tür yemiş ağacıyla akraba olduğunu belirtti.

Söz konusu keşifin oldukça şaşırtıcı olduğunu belirten araştırmacı George Poinar, "Çiçek çok küçük, iki milimetre boyunda olmasına rağmen saklı kalan detayları şaşırtıcı" dedi.

Çiçeğin Gondvana kıtası bölündüğünde muhtemelen Batı Burma blokuna ait levhada kaldığını, bu sırada kehribarı oluşturan reçineyle kaplandığını ve bu sayede günümüze kadar ulaşabildiğini söyleyen Poinar, bunun çok büyük bir keşif olduğunu vurguladı.

Söz konusu çiçek türünün Kretase Jeolojik Dönemi'nden kalma olduğunu düşünülüyor.