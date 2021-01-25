100 metre derinlikte bir ilke imza atacak

Geçen sene son çeyrekte başlayan projenin, 2023 yılı son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Ulusal ve uluslararası yoğun bir gemicilik ve deniz ticareti faaliyetleri gerçekleştirilen Marmara Denizi’nin Ambarlı ile Pendik arasında Rusya-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı kapsamında BOTAŞ tarafından 1987 yılında deniz tabanına inşa edilen 30 inç çapında, toplam 53 kilometre uzunluğunda iki adet çelik doğal gaz boru hattı yer alıyor. Bu hat üzerine yer alan gemicilik faaliyetleri nedeniyle borunun zarar görmesine neden olabilecek deplasmanları önlemek amacıyla yapılan iyileştirme projesi Yapı ve Yapı İnşaat tarafından hayata geçirilecek. Çalışma ile denizin yaklaşık 100 metre derinliğinde, tabanda bulunan ve Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz transferinin bir parçası olan Ambarlı – Pendik hattının olası bir felaketten korunması amaçlanıyor. Proje ile Türkiye için hem ticari hem siyasi önem taşıyan Marmara Denizi’nin tabanında bulunan doğal gaz boru hattı koruma altına alınacak.