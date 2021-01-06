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Ekonomi 100 liraya varan Bankkart Lira kazanma fırsatı GittiGidiyor'da
Ekonomi

100 liraya varan Bankkart Lira kazanma fırsatı GittiGidiyor'da

Yeniakit Publisher
2021-01-06 10:38:55 -
100 liraya varan Bankkart Lira kazanma fırsatı GittiGidiyor'da

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, Ziraat Bankası ile yaptığı iş birliği kapsamında kullanıcılarına 100 liraya varan Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor kullanıcıları, kampanyaya katılarak Bankkart ile tek seferde yapacakları 500- 1000 lira arası alışverişlerinde 50 lira, 1000 lira ve üzeri alışverişlerinde ise 100 lira Bankkart Lira kazanıyor.​​​​​​​

15 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek kampanyaya, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr ve SMS kanallarından katılım sağlanabiliyor.

Kampanyaya SMS ile katılmak isteyen Bankkart sahiplerinin, GİTTİGİDİYOR yazıp 4757'ye Ziraat Bankası'nda kayıtlı cep telefonundan ücretsiz olarak SMS göndermesi yeterli oluyor.


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