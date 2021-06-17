100 liralık şirkete 5 milyonluk ihale

Yandaşlar tarafından kurulan düşük sermayeli şirketlere milyonluk ihalelerin paslandığı CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde sülale boyu yağma tam gaz sürüyor. Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’a bağlı 7 müdürlükten biri olan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2020’de gerçekleştirdiği iki adet “Yemek Hizmet Alımı” ihalesinin adrese teslim şekilde Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in teyzesinin kızı Ezgi Bolayır’ın şirketine peşkeş çekildiği ortaya çıktı.

Enişteden sonra teyze kızına

Akit, yolsuzluk iddialarının salgına dönüştüğü CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan adrese teslim ballı ihale vurgununu deşifre etmeye devam ediyor. Beşiktaş Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iki adet kumanya alımı ihalesinin, ismi yolsuzluklarla anılan Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in akrabalarına peşkeş çekildiği ortaya çıktı. Beşiktaş Belediyesi’nce 2020’de yapılan yaklaşık 5 milyonluk ihaleler, CHP’li İnan Güney’in köylüsü Ezgi Bolayır’ın 14 Şubat 2020’de kurulan 100 TL gibi düşük sermayeli şirketine verildi.

Tek teklifli ihaleler!

Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 17 Mart 2020’de gerçekleştirilen “Yemek Hizmet Alımı” ihalesi, 2 milyon 397 bin 996 TL bedelle CHP’li Güney’in köylüsü Ezgi Bolayır’ın şirketinin de yer aldığı iş ortaklığına verildi. 8 Mayıs 2020’de yine Belediye Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce yinelenen “Yemek Hizmet Alımı” ihalesi de 2 milyon 575 bin 500 TL bedelle Bolayır’ın şirketine teslim edildi.

Babası gerçeği itiraf etti

Beşiktaş Belediyesi toplamda 4 milyon 970 bin 496 TL’lik iki adet ihaleyi CHP’li Güney’in akrabasına ait şirkete paslamak için doğal afet gibi olağanüstü durumlarda uygulanabilen ve kamu kurumlarına ihaleyi dilediklerine verme imkânı tanıyan 21/B maddesini devreye soktu. Dışarıdan başvuru alınmadığı göstermelik 2 ihalede çok düşük bir indirim uygulanarak, tüyü bitmemiş yetimin hakkı CHP yandaşlarının kasasına aktarıldı. Beşiktaş Belediyesi’nden adrese teslim şekilde yaklaşık 5 milyonluk ihale alan ve kurduğu 100 TL sermayeli şirketine adam akıllı isim bulmak yerine kendi ismini veren Ezgi Bolayır, görüşme talebimize olumlu cevap vermezken topu babasına attı. Bolayır’ın babası Kaya Bolayır ise CHP’li İnan Güney ile akrabalık ilişkisini inkâr ederken aynı köyden olduklarını itiraf etti.

Beşiktaş, Güney’e çalışıyor

Akit daha önce ismi Beltaş ve Halk Marketlerdeki naylon fatura yolsuzluğu ile gündeme gelen CHP Beyoğlu İlçe Başkanı İnan Güney’in, İBB ve Beşiktaş Meclis Üyesi seçilmesinin ardından Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan adrese teslim bazı ballı ihaleleri deşifre etmişti. Güney’in yerine CHP Beyoğlu İlçe Başkanı seçilen Şahin Dil’in 2 yılda Beşiktaş Belediyesi’nden 2 milyon 295 bin 530 TL’lik 5 adet adrese teslim ballı ihale aldığı ortaya çıkmıştı. Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 22 Nisan 2020’de gerçekleştirdiği, “Hijyen Kiti, Hijyenik Paspas ve Solüsyon Alımı” ihalesinin 2 milyon 346 bin TL bedelle Güney’in eniştesi İsmail Akkaya’ya ait Buket Elektroteknik şirketine peşkeş çekildiğini ve yüzde 0.5 gibi komik bir indirim uygulandığını belgeleriyle gözler önüne sermiştik.

