Dünya 100 gün sabret 1 milyon lira kazan!
Dünya

100 gün sabret 1 milyon lira kazan!

Haber Merkezi
Giriş Tarihi:
100 gün sabret 1 milyon lira kazan!

Almanya, uzay görevlerine hazırlık amacıyla bilimsel bir deney yapmaya hazırlanıyor. Test etmek amacıyla 100 gün boyunca tam izolasyonda yaşayacak gönüllüler arıyor. Test sürecini başarıyla tamamlayanlara 23 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 165 bin TL) ödeme yapılacak.

Almanya, uzay görevlerine hazırlık amacıyla bilimsel bir deney yapmaya hazırlanıyor. Çalışma kapsamında 100 gün boyunca dünyadan tamamen izole şekilde yaşamayı kabul eden gönüllülere 23 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 165 bin TL) ödeme yapılacak.

Proje, uzay görevlerine gönderilecek astronotların karşılaşacağı zorlukları önceden test etmeyi ve dayanıklılığı ölçmeyi hedefliyor. Köln’de gerçekleşecek deneyde gönüllüler, 100 gün boyunca 24 saat denetim altında tutulacak. İzolasyonun, gönüllüler üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri uzmanlar tarafından incelenecek.

Yürütülecek çalışmaya katılmak isteyenlerin herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması, iyi derecede İngilizce bilmesi ve en az lisans mezunu olması gerekiyor. Bilimsel alanlarda eğitim almış adayların ise seçim sürecinde avantajlı olacağı belirtiliyor.

