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Teknoloji 100 binlik gözlüğün prototipini üretti
Teknoloji

100 binlik gözlüğün prototipini üretti

Yeniakit Publisher
2024-08-06 13:25:00 -
100 binlik gözlüğün prototipini üretti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Fen Lisesi 10. öğrencisi Egehan Bayram, 100 bin liraya satışa sunulan sanal gözlük teknolojisinin prototipini evinde kendi imkanlarıyla geliştirdi.

Görüntü işleme algoritmalarını kullanarak yemek tariflerini gözlükle izleyebilme imkanı sunan bu teknoloji, günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyor. Gözlük sayesinde uzak yerlerin ekrana yansıtılabileceğini söyleyen Egehan, Mars gibi uzak gezegenleri de sanal ortamda keşfetme fırsatı sunduğunu belirtti.

“Ayda nasıl yaşam sürdürülebilir?” konulu çalışmasıyla “En İyi Anlatıcı” ödülünü kazanan 15 yaşındaki Egehan Bayram, gelecekte yapay zeka mühendisi olmayı ve MİT’de eğitim görmeyi hedefliyor.

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