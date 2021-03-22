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Gündem 100 binde vaka sayısı ne anlama geliyor?
Gündem

100 binde vaka sayısı ne anlama geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayısı paylaşımında “100 bin kişide” ibaresi merak konusu oldu. 13-19 Mart tarihleri arasındaki pozitif vaka sayılarını gösteren haritada vaka sayısı endişelendirirken birçok vatandaş, 100 binde vaka sayısının ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, 100 binde vaka sayısı ne anlama geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 21:53:00 -
100 binde vaka sayısı ne anlama geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 13-19 Mart tarihleri arasındaki pozitif vaka sayılarını paylaştığı haritada ortaya çıkan tablo endişelendirirken birçok vatandaş, 100 binde vaka sayısının ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, 100 binde vaka sayısı ne anlama geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı haftalık vaka haritasındaki rakamlar endişelendirdi. Yurt genelinde pozitif vaka sayılarının yükselmesiyle beraber kısıtlamaların tekrar gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Birçok vatandaş, 100 binde vaka sayısının ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 100 binde vaka sayısı ne anlama geliyor? 

100 binde vaka sayısı ne anlama geliyor?

100 binde vaka sayısı, o ilde yaşayan yüz bin kişiden kaç tanesinin pozitif vaka olduğunu gösterir. 100 bin kişilik gruplara bölünen kent nüfusu, bu grupların başına kaç pozitif vaka düştüğünü belirtir.

Haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul ilinde 251,12 olarak belirtildi.

Haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara ilinde 107,99 olarak belirtildi.

 

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