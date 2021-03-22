Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 13-19 Mart tarihleri arasındaki pozitif vaka sayılarını paylaştığı haritada ortaya çıkan tablo endişelendirirken birçok vatandaş, 100 binde vaka sayısının ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, 100 binde vaka sayısı ne anlama geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı haftalık vaka haritasındaki rakamlar endişelendirdi. Yurt genelinde pozitif vaka sayılarının yükselmesiyle beraber kısıtlamaların tekrar gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Birçok vatandaş, 100 binde vaka sayısının ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 100 binde vaka sayısı ne anlama geliyor?

100 binde vaka sayısı ne anlama geliyor?

100 binde vaka sayısı, o ilde yaşayan yüz bin kişiden kaç tanesinin pozitif vaka olduğunu gösterir. 100 bin kişilik gruplara bölünen kent nüfusu, bu grupların başına kaç pozitif vaka düştüğünü belirtir.

Haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul ilinde 251,12 olarak belirtildi.

Haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara ilinde 107,99 olarak belirtildi.