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Dünya 100 bin kişilik ordu taarruza hazır! ‘Rusya’ya karşı emir bekliyoruz’
Dünya

100 bin kişilik ordu taarruza hazır! ‘Rusya’ya karşı emir bekliyoruz’

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Rusya sınırındaki gerilimle ilgili açıklama yaparak 100 bin askerin savaşa hazır olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 14:17:00 -
100 bin kişilik ordu taarruza hazır! ‘Rusya’ya karşı emir bekliyoruz’

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donbas bölgesinde ateşkes ihlali yapması üzerine ise iki ülke arasında gerilim yaşanmaya başladı.

Bölgede tansiyonun yükselmesiyle dün açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Donbas'ta açılan ateş sonucu 2 askerlerinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ruslan Homçak'tan bugün ise ikinci bir açıklama geldi.

"100 bin asker emir bekliyor"

Savaş mesajları veren Homçak, "100.000 kişilik ordumuz taarruz için emir bekliyor." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Eren

Ruslar bunları ezer. Avrupa’yı baskı altına alır. Amerika çıkarı için Avrupa’yı harcatacak. Biz tarafsız kalmalıyız.
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Tr.

Rusya ile sidik yarıştıramazsın. 
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