100 bin kişi haykırdı! Messi transferinde kum saati işlemeye başladı
PSG ile mukavele uzatmayan Arjantinli star, eski takımı Barcelona'nın markajı altında. Barcelona taraftarları, Real Madrid ile oynadıkları maçta eski futbolcuları Lionel Messi'nin adını haykırdı.
Suudi Arabistan ve Amerika'dan ciddi teklifler alan Lionel Messi'yi eski takımı Barcelona ısrarlı şekilde istiyor. PSG'de taraftarların yuhaladığı Arjantinli futbolcu, sezon sonunda boşa çıkıyor.
Mukavele uzatmadı
Fransız ekibi ile önümüzdeki sezon sonunda bitecek mukavelesi için Messi herhangi bir ışık yakmıyor. PSG'nin de yola devam etme konusunda niyetinin olmadığı belirtiliyor.