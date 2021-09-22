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Yerel 100 bin kaçak filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
Yerel

100 bin kaçak filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Tekirdağ'da 100 bin kaçak filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 17:42:00 -
100 bin kaçak filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Tekirdağ'da bir evde, 100 bin boş filtreli sigara kağıdı (makaron) ve 23 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde İ.D'nin kiraladığı evde kaçak sigara imal ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler evde yaptığı aramada, 100 bin boş makaron, 23 bin içi doldurulmuş sigara, 62 kilogram tütün ve 3 tane tam otomotik sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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