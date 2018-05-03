100 bin imza şartları neler? Seçmen nerede imza atacak?

100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı gösterme yöntemi 24 Haziran seçiminde ilk kez uygulanıyor. Yüzbin imza için süreç 4 Mayıs 2018 cuma günü saat 08.00'da başlayıp 9 Mayıs 2018'de saat 20.00'da sona erecek. YSK 100 bin imzayı alacak ilçe seçim kurullarında yığılma olmaması için 'eleman alımı' talimatı verdi. Bugün de ilçe seçim kurullarında 100 bin imza için hummalı bir hazırlık var.

YSK İlçe seçim kurulları önüne imza toplamak için masalar kuruyor. 100 bin imza için başvuran seçmenin imzası alındıktan sonra biri sisteme girecek bir örneği de kişiye verilecek. Adaylar istedikleri anda kaç imza toplandığını da sistemden görebilecekler.

100 BİN İMZA KİMİN İÇİN GEREKLİ?

Mecliste grubu olan partiler için 100 bin imza gerekmiyor. Zira onlar parti grubuyla başkan adayını gösterebiliyorlar. 100 bin imza mecliste grubu olmayan partiler için zorunluluk. Bu durumda Saadet Partisi, Vatan Partisi ve Adalet Partisi adaylarının 100 bin imza toplaması gerekiyor. İyi Parti transferle bilindiği gibi Meclis'te grup sahibi oldu. Haliyle aday gösterme hakları vardı. Ancak Meral Akşener 100 imza toplamaktan korktu denileceği için parti grubunu devre dışı bıraktı ve bağımsız aday olarak ortaya çıktı. Bu sebeple onun da 100 bin imzaya ihtiyacı var.

100 BİN İMZA TOPLAYACAK CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Mayıs Çarşamba günü seçmenin 100 bin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için son başvuru günüydü. 100 bin imzayla adaylık başvurusu yapan 4 isim çıktı. Bunlar şunlar;

-Meral Akşener - İYİ Parti

-Temel Karamollaoğlu - Saadet Partisi

-Doğu Perinçek - Vatan Partisi

-Vecdet Öz - Adalet Partisi Genel Başkanı

100 BİN İMZA ŞARTLARI - NEREYE İMZA ATILACAK?

Seçim takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi 4 Mayıs cuma günü başlayıp 9 Mayıs 2018 tarihlerinde saat 20.00'da bitecek. Peki 100 bin imza nereye verilecek şartları neler?

*100 bin imzanın geçerli olması için vatandaşların aday göstermek istedikleri isim için bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna imza vermeleri gerekiyor.

*Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek.

*Seçmen ancak YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

*Seçmen, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak.

*Başvuranın seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.

*Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen, adaylık teklifi için Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna bizzat başvuracak.