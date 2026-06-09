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Yaşam 10 yıllık firar şafak vakti bitti! Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme
Yaşam

10 yıllık firar şafak vakti bitti! Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme

Yeniakit Publisher
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10 yıllık firar şafak vakti bitti! Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme

İstanbul Şişli’de 2016 yılında ünlü oryantal Aynur Kanbur’un evinde silahla vurularak katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tarihi bir gelişme yaşandı. Raftan indirilerek en baştan incelenen faili meçhul dosyada, Cinayet Büro ekiplerinin titiz takibi sonucu cinayeti işleyen tetikçi ile olayı sinsi bir planla azmettiren 3 şüpheli şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Şişli'de 2016 yılında bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "kasten öldürme" suçunun aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 24 Mart 2016'da Şişli Fulya Mahallesi'nde Aynur Kanbur'un silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin faili meçhul dosya, 2026 yılında yeniden incelemeye alındı.

Yapılan araştırmalarda, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen F.K. ve S.K'nin kimlikleri tespit edildi.

Polis ekiplerince bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda B.G., F.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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