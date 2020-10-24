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Siyaset 10 yılın rekoru kırıldı
Siyaset

10 yılın rekoru kırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019’da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1,06’ya yükselip son 10 yılın rekorunun kırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:16:00 -
10 yılın rekoru kırıldı

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun “2019 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması” sonuçlarını değerlendirdi.

Ar-Ge konusunda sağlanan ilerlemeye dikkati çeken Varank, “2019’da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06’ya yükseldi. Son 10 yılın rekorunu kırdık. Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2’sini, Ar-Ge finansmanının da yüzde 56,3’ünü özel sektör gerçekleştirdi” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Varank’ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, 2009’da yüzde 0,8 seviyesinde bulunan Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı, 2013’te yüzde 0,81’e, 2018’de yüzde 1,03’e ve geçen yıl da yüzde 1,06’ya yükseldi.

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