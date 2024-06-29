10 yılda 25 bin müşteriye dokundu! Sırada borsaya açılmak var!

İkinci elin kurumsal oyuncularından Otomerkezi.net, ikinci el araç sektörüne sağladığı katma değerle yatırımcıların da ilgi odağı haline geldi. 2014 yılından bu yana istikrarlı büyüme gösteren şirket, otomotiv sektöründe Yellow Team, Hemen Sat, Filomerkezi, İçi Sıfır gibi hayata geçirdiği projelerle "ikinci elin AR-GE ve inovasyon merkezi" olarak görülüyor. Tek bayiyle serüvenine başlayan marka bugün 24 ilde, 40 bayiyle hizmet veriyor.

10 yıl içinde 25 bin müşteriye dokunan Otomerkezi.net’in CEO’su Muhammed Ali Karakaş, son yıllarda birçok yatırımcıdan da teklif geldiğini söyledi. Karakaş, “Müşteri memnuniyetimiz yüzde 95'in üzerinde. 360 derecelik hizmet modelimiz ve çok fonksiyonlu yapımız, Otomerkezi.net'i sektörde farklı bir pozisyonda konumlandırıyor. İkinci el araç pazarının büyüme potansiyeli Türkiye’de halen çok yüksek. Birçok yatırım teklifi alıyoruz. Yanı sıra 2026 yılında borsaya açılma hedefimiz var. Borsaya açılan ilk ikinci el şirketi olma hedefimizi gerçekleştirmek adına gerekli altyapıyı kurduk, girişimlerimizi gerçekleştirdik. Bugün Otomerkezi.net, inovasyonları ve AR-GE çalışmaları ile sektöre yön veren bir oluşum haline geldi. Hayata geçirdiği birçok projeyle yabancı yatırımcı rakiplerine yol gösteren bir ilham kaynağı oldu. Bu toprakların milli markası olarak halkımıza da yatırım fırsatı sunmak ve birlikte büyümek istiyoruz. Ülkemiz otomotiv pazarına yabancı firmaların son yıllarda ciddi yatırımlar yaptığı malum. Sürekli değişen dinamikler nedeniyle, birçok teşvik avantajı bulunmasına rağmen yabancı yatırımcı kaynaklı markalar ülkemizden çekilme riski var. Ancak Otomerkezi.net olarak bizler ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz. 10 yıldır bize güvenen tüm tüketicilerimize teşekkür ederiz” dedi.