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10 yaşındaki çocuğun ölüm oyunu!

Kilis'te park halinde bulunan asfalt sıkıştırma aracının el frenini indiren 10 yaşındaki çocuk, aracın devrilmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:22
10 yaşındaki çocuğun ölüm oyunu!

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, park halindeyken üzerine çıkıp el frenini indirdiği asfalt sıkıştırma makinesinin, hareket edip devrilmesi sonucu altında kalan 10 yaşındaki Hüseyin Çelik yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında Dorucak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, asfalt çalışması süren bölgede park halinde duran asfalt sıkıştırma makinesinin üzerine çıkan Hüseyin Çelik, el frenini indirdi.

Hareket eden iş makinesi, bir süre sonra devrildi. İş makinesinin altına kalan Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracın altından çıkarılan Çelik'in cenazesi, otopsi için morga kondu.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:22
  1. Kilis
  2. Hüseyin Çelik

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