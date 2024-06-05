10 yaşında 1,90 boyunda! Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı

Jayson, henüz sadece 10 yaşında olmasına rağmen 1,90 olan boyuyla yaşıtları arasında dikkat çekiyor.

DEVLİK SENDROMU

Nadir görülen bir durum nedeniyle boyu 1,90 olan 10 yaşındaki bir erkek çocuğu "dünyanın en uzun çocuğu" olmanın getirdiği sert gerçeklerden bazılarını ortaya çıkardı. Jayson isimli çocuk, hipofiz bezinde büyüme hormonunun sürekli salınmasına neden olan bir rahatsızlık olan devlik sendromundan muzdarip.

DOĞDUĞUNDA 5 KİLOYDU

Jayson doğduğunda 5 kilodan ağırdı ve boyu da 66 santimetreydi. Bu da ortalama bir erkek bebeğin boyundan 30 santimetre daha uzun doğruduğu anlamına geliyor.

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Küçük çocuk 7 yaşında geldiğinde boyu 1,80'i geçmişti. On yaşına geldiğindeyse 1,90'lık boyuyla çoğu yetişkin erkeği geride bırakmayı başardı.

"DÜNYANIN EN UZUN ÇOCUĞU"

Jayson'ın muazzam boyu, futbolda ilerlemek gibi bazı faydalar sağlarken, aynı zamanda onun yaşındaki diğer çocukların aileleri tarafından acımasız varsayımlarla karşı karşıya kalmasına da neden oldu.

Şaşırtıcı boyuyla Jayson sürekli yaşıtlarının ve ailelerinin şaşkın bakışlarına maruz kalıyor.

Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en uzun çocuğu" olarak belirlenen Jayson, devasa boyutundan utanmıyor ve toplum içinde nasıl göründüğünü umursamamayı öğreniyor.

136 KİLO AĞIRLIĞINDA

Jayson daha önce verdiği röportajlarda, "Dünyanın en uzun çocuğu olmaktan gurur duyuyorum" dedi. Annesi ise Jayson'ın boyu ve cüssesini çok sevdiğini ve bu konuda kendine çok güvendiğini söyledi.

Ne yazık ki annesi Mandy, Jayson'ın sağlığının zamanla kötüleştiğini, ağırlığının yaklaşık 136 kilo olduğunu ve ortalama bir yetişkinden daha fazla yemek yediğini itiraf etti.

DEVLİK SENDROMU İÇİN AMELİYAT OLACAK

Devlik hastalığı olan çoğu insan "kalpleri çok büyüdüğü için" ortalama 40 yaşına kadar yaşıyor.

Ancak Jayson, önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla büyümesini engellemek için bıçak altına yatacak. Ailesi ameliyatı 13-14 yaşlarında yaptırmayı düşünüyor.

AYAKKABI BULMA SORUNU

Jayson'ın karşılaştığı en büyük problemlerden biri de kendi devasa ayaklarına uygun ayakkabı bulabilmek. Bu rahatsızlık, anormal derecede artan boyun yanı sıra çeşitli yumuşak doku değişikliklerine yol açıyor.

Tedavi edilmediğinde veya yönetilmediğinde, devasa yapıya sahip bazı kişilerin boyu 2,5 metrenin üzerine çıkıyor. Semptomlar gecikmiş ergenlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, uyku sorunları ve kas güçsüzlüğünü içeriyor ve genellikle genetik bir mutasyondan kaynaklanıyor.