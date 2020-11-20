İSTANBUL (AA) - Bu yıl "Ben Masumum" temasıyla gerçekleştirilen 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programı başladı.

Akademik programın açılış konuşmaları ve açılış oturumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi yapıldı.

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, festivali 10'uncu yılında bir arada gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini ancak salgın nedeniyle bunu yapamadıklarını belirterek, "Bu sene akademik programın konusu masumiyet karinesi. Bu dönemde karantinada olması gerekenler var elbette ama hukuk ilkeleri hiçbir zaman karantinada olmamalı." dedi.

Sözüer, masumiyet ilkesinin hayatın her alanında ve herkes tarafından uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Sadece mahkeme salonlarında değil adil yargılanma, kişiye mahkum olmadan evvel masum gibi davranma. Mahkeme salonlarının dışında da bu ilke geçerli. Hiç kimseyi rengi, cinsiyeti, kimliği nedeniyle peşinen suçlu kabul etmemeliyiz. Dünya hangi felaketi geçirirse geçirsin, insanlık hangi zorlukta olursa olsun, ülkemiz hangi güçlükleri taşırsa taşısın, her zaman ihtiyaç aynı: Adalet ama herkes için adalet. Adalet güvencesinin olmadığı hiçbir ortamda ne salgınla ne yoksullukla, ne savaşla, ne ayrımcılıkla uğraşmak mümkün. Biz o nedenle 10 yıldır 'herkes için adalet' diyerek bugüne vardık."

- "İÜ Hukuk Fakültesi uluslararası etkinliklere özel önem veriyor"

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise İÜ Hukuk Fakültesi'nin uluslararası etkinliklere her daim özel bir önem verdiğine dikkati çekerek, "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 'adalet' teması altında özenle seçilmiş birbirinden kıymetli birçok filme yer vermenin yanı sıra 12 ülkeden katılımcının tebliğ sunacağı zengin akademik programıyla da ilgililerle buluşmaktadır." dedi.

Ak, festivalin sinema ve akademik çalışmaların yanında film endüstrisinin buluşmasını da sağladığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Festival, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı VisionİST'e de ev sahipliği yapıyor. Burada fikir ve sanat ürünlerinin korunmasının nasıl gerçekleşeceğine dair telif haklarının tartışılacağı, konunun hukuki boyutlarının film endüstrisine ilgili olanlara aktarılacağı bir bölüm de gerçekleştiriliyor. Fikir ve sanat eserlerine karşı ihlallerin gittikçe kolaylaştığı günümüzde bu konunun üzerinde durulması da ayrıca bir öneme sahiptir. Yoğun bir emeğin sonucu gerçekleştirilen bu festival için emek harcayan herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimizin bu akademik faaliyetlerden istifade etmesini diliyoruz."

Açılış programında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın da konuşma yaptığı festivalin akademik programı, çevrim içi oturumlarla devam edecek.