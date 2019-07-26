10. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası 31 Ağustos’ta başlıyor Uluslararası 10.

Uluslararası 10. Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Hatay’da yapılacak.

Uluslararası 10. Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası heyecanı Hatay’da yaşanacak. 31 Ağustos’ta başlayacak turnuva, 1 Eylül’de sona erecek. Derece giren sporcular cumhuriyet altını ile ödüllendirilecek. Şampiyonaya katılacak sporcular 10 Ağustos tarihine kadar başvuru yapabilecek.

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