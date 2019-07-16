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10 Türk denizcisi rehin alınmasının ardından Türkiye harekete geçti! Dışişleri'nden flaş açıklama

Kamerun'dan Fildişi Sahili'ne giden bir Türk gemisine Nijerya açıklarında korsanlar tarafından saldırı düzenlendi. 18 mürettebatın bulunduğu ve korsanların saldırısına uğrayan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisinde, 10 denizcinin rehin alındığı açıklandı. Geminin sahibi olan şirketten yapılan açıklamada, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

16 Temmuz 2019 Salı 17:35
10 Türk denizcisi rehin alınmasının ardından Türkiye harekete geçti! Dışişleri'nden flaş açıklama

Kadıoğlu Denizcilik'ten yapılan açıklamada verilen bilgiye göre, Kamerun'un Douala limanından Fildişi Sahili'ndeki Abidjan limanına boş olarak gitmekte olan 8900 Dwt Türk bayraklı Paksoy-1 isimli yük gemisine Nijerya Brass kıyısının 124 mil (230 kilometre) güneybatısında silahlı korsanlarca saldırı düzenlendi. Şirket, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verildiğini belirtti.

"Yaralanma ve can kaybı yok"

"Tamamı Türk vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır" denilen açıklamada, "İlk duyumlara göre yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir. Konu hakkında daha detaylı bilgilere ulaştıkça sizlere ileteceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Şirketin genel müdüründen açıklama

Kadıoğlu Denizcilik Genel Müdürü Numan Paksoy, "Geminin üzerine çıkıp personeli etkisiz hale gelmişler. Gemi hareket etmesin diye zarar vermişler büyük ihtimal. Kalanlar, güvenli bir yere devam etmişlerdir. Para için yapıyorlar bunu. Denizciler alıp, fidye alarak salıyorlar. Esas amaç fidye almak. Bugüne kadar personele zarar verme durumu yaşanmadı. 8 kişide yaralanma yok. Gemiden alınanlarda da, aldığımız bilgiye göre yaralanma, can kaybı yok. Yaklaşık Türkiye saatiyle pazar sabah erken saatlerden itibaren oldu. Pazar öğleden sonra bize intikal etti. Gemi Gana'ya yaklaşınca öğrenebiliriz ancak. Fidye isteği yok ama birkaç gün içinde olacağını tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Dışişleri Bakanlığı devreye girdi"

Kadıoğlu Denizcilik Genel Müdürü Numan Paksoy, Habertürk canlı yayınında Dışişleri Bakanlığının devreye girdiğini açıkladı.

Türkiye'den ilk resmi açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığımız ve istihbarat birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

Kadıoğlu Denizcilik Operasyon Müdürü Numan Paksoy, "Gemide toplam 18 kişi vardı. Kaçırılan kişilerle kontak kuramıyoruz. Kurtulanlarla iletişime geçtik. Kurtulan arkadaşlarımız ilk önce saklanmışlar. Saldırganlar yakaladıkları arkadaşları öldüreceklerini söyleyince onlar da saklandıkları yerden çıkmışlar. Kalan 10 kişi aralarından seçilmiş ve diğerleri salıverilmiş. Arkadaşlarımızın en kısa sürede kurtarıp ülkeye getirilmesi için bakanlıklarımız çaba sarf ediyor" dedi.

Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

Konu Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:35
  1. AK PARTİ
  2. ömer çelik
  3. Nijerya
  4. Kamerun
  5. fildişi sahili
  6. Paksoy-1
  7. Kadıoğlu Denizcilik
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