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10 şehirde aranıyordu, Edirne'de yol kontrolünde enselendi

Edirne'de jandarmanın yol kontrolü sırasında, banka, alışveriş ve GSM şirketlerinin internet sitelerinin benzerlerini yaparak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Muzaffer Sefa Y. (21), yakalandı.

29 Nisan 2018 Pazar 15:57
10 şehirde aranıyordu, Edirne'de yol kontrolünde enselendi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoban gişelerinde bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde, yolculardan Muzaffer Sefa Y.'nin 10 ayrı ilden 'dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edilerek, gözaltına alındı. Muzaffer Safa Y.'nin, 'oltalama' adı verilen yöntemle, banka, GSM ve alışveriş sitelerinin benzerlerini yaparak, vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şüphelinin, Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Malatya, Aydın, Sinop, Yozgat, Kahramanmaraş ve Muğla'da arandığı ortaya çıktı.

170 BİN KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI İDDİASIYLA TUTUKLANMIŞ

Muzaffer Sefa Y.'nin, aynı yöntemle 170 bine yakın kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 2016'da tutuklandığı saptandı. Ayrıca şüphelinin, Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Malatya, Aydın, Sinop, Yozgat, Kahramanmaraş ve Muğla'da da arandığı ortaya çıktı.

ÇİN’DE EN İYİ YAZILIMCI ÖDÜLÜ ALMIŞ

Muzaffer Safa Y.'nin Hong Kong’taki Poly Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okurken 2015’te Çin’de “En iyi yazılımcı ödülünü aldığı ifade edildi.



Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:57
  1. Yozgat
  2. Sinop
  3. Muğla
  4. Kahramanmaraş
  5. Malatya
  6. Kayseri
  7. İstanbul
  8. Edirne
  9. Bursa
  10. Aydın
  11. Ankara
  12. edirne
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  15. Muzaffer Sefa Y.

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