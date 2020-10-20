10 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri alay konusu oldu
10 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmalarını gündeme getirmek için kullandığı "Korkuyorlar, korksunlar. Halk gelecek, batılı zail edeceğiz" ifadeleriyle alay konusu oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında erken seçim iddialarına değindi.
Kendisinin erken seçim talebinde bulunmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Erken seçim talebi; çiftçinin talebidir, emeklinin talebidir, işçinin talebidir, sanayicinin talebidir. Hapishanelerde haksızca yatan insanların talebidir. Demokrasiye inananların talebidir." dedi.
Erdoğan'ın "Erken seçim kabile devletinde olur" sözlerine cevap veren Kılıçdaroğlu, "Ne korkuyorsun? Korkuyorlar, korksunlar. Halk gelecek, batılı zail edeceğiz, adaleti getireceğiz bu ülkeye." dedi.
Alay konusu oldu
10 kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu.