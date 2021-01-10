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Ekonomi 10 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum
Ekonomi

10 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum

Vatandaşların yatırım amaçlı kullandıkları altın fiyatları son günlerde dalgalı grafik çiziyor. Peki bugün 10 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altının son fiyatı…

Yeniakit Publisher
2021-01-10 14:02:00 -
10 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum

2020 yılının Ağustos ayında zirve yapan altın fiyatları sonrasında düşüş yaşadı ve bu düşüşü devam ettiriyor. Peki altının son fiyatı ne kadar oldu? İşte 10 Ocak altın fiyatları:

Cumhuriyet altını:

ALIŞ: 2.968,00

SATIŞ: 3.013,00

Ham altın:

ALIŞ: 2.858,28

SATIŞ: 2.916,26

Yarım altın:

ALIŞ: 1.425,10

SATIŞ: 1.445,90

Çeyrek altın:

ALIŞ: 712,50

SATIŞ: 722,70

Gram altın:

ALIŞ: 438,01

SATIŞ: 438,12

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