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Spor

10 numara tamam, sıra Ghezzal’da

Kayserispor karşısında oynadığı futbolla otoriterler tarafından sınıfta kalan ve rakibine 3-0 yenilerek etkisiz bir oyun sergileyen Beşiktaş tamamen rotasını transfere çevirdi.Yönetimin Alex Teixeira’dan sonraki ilk hedefi Rachid Ghezzal ile de anlaşma sağlamak.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 11:48:00 -
10 numara tamam, sıra Ghezzal’da

Kayserispor karşısında oynadığı futbolla otoriterler tarafından sınıfta kalan ve rakibine 3-0 yenilerek etkisiz bir oyun sergileyen Beşiktaş tamamen rotasını transfere çevirdi.Yönetimin Alex Teixeira’dan sonraki ilk hedefi Rachid Ghezzal ile de anlaşma sağlamak.


Valentin Rosier'i renklerine bağladıktan sonra Alex Teixeira ile de her konuda anlaşan Beşiktaş, bu transfer için geri sayıma başladı.

Teixeira’nın temsilcisiyle karşılıklı evrak alış verişi devam ediyor. İşlemler tamamlandıktan sonra Brezilyalı oyuncunun İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş’ta bu transferin ardından gözler Rachid Ghezzal’a çevrildi. Hafta içinde Leicester City yönetimiyle yeniden temasa geçmeyi planlayan siyah beyazlılar, Cezayirli oyuncuyu bir an önce İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

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