10 milyarlık krediye ilk gün yoğun ilgi
Reel sektöre 10 milyar liralık finansman sağlayacak ’KOBİ Destek Kredisi’ne başvurular dün başladı. Aralarında katım bankalarının da yer aldığı 8 banka ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan anlaşma ile Destek Kredisi kullanın işletmeler normal kredilerin 8-10 puan altında maliyetle finansmana erişebilecekler.04 Eylül 2018 Salı 12:00
’KOBİ Destek Kredisi’ne başvuruların dün başladığı krediden faydalanmak isteyen KOBİ’ler, oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvurabilecekler. KOBİ Destek Kredisinin aliyeti aylık yüzde 1.85, yıllık maliyeti ise yüzde 22 olacak. Bir üye azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Ve kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ayda geri ödenecek. Kredinin yüzde 85’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.
YORUM YAZ