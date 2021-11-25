10 milyar dolar kaç TL? 10 milyar dolar kaç TL yapar

10 milyar dolar ne kadar ediyor? 10 milyar dolar ne kadar kaç TL? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan ileAbu Dabi Veliaht Prensi Nahyan görüşmesi sonrası birçok alanı kapsayan 10 ayrı anlaşma imzalandı. Görüşmede Dubai’nin Türkiye’de yapacağı yatırım miktarı da açıkladı. Buna göre, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayrıldı. Peki 10 milyar dolar kaç TL?