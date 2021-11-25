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Ekonomi 10 milyar dolar kaç TL? 10 milyar dolar kaç TL yapar
Ekonomi

10 milyar dolar kaç TL? 10 milyar dolar kaç TL yapar

10 milyar dolar ne kadar ediyor? 10 milyar dolar ne kadar kaç TL? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan ileAbu Dabi Veliaht Prensi Nahyan görüşmesi sonrası birçok alanı kapsayan 10 ayrı anlaşma imzalandı. Görüşmede Dubai’nin Türkiye’de yapacağı yatırım miktarı da açıkladı. Buna göre, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayrıldı. Peki 10 milyar dolar kaç TL?

Yeniakit Publisher
2021-11-25 08:10:00 - 2021-11-25 08:11:44
10 milyar dolar kaç TL? 10 milyar dolar kaç TL yapar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşma imza töreni yapıldı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında 10 anlaşma imzalandı. Abu Dabi Kalkınma Holdingi önetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi: "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır." denildi. Peki BAE'den geleceği açıklanan 10 bin dolar ne kadar ediyor?

10 milyar dolar kaç TL?

Doların bugünkü alış kuru 12,0820 TL, satış kuru 12,2895 TL'dir. Dolar kuru en son 24 Kasım 2021 saat 21:01:35 tarihi baz alınmıştır. Bu dolar kuru verileri doğrultusunda 10000 dolar 122895,0000 TL'ye karşılık gelmektedir.

10000 dolar serbest piyasada ne kadar?

10000 dolar (USD) 7516,7896 İngiliz Sterlini (GBP), 1175129,0878 Japon Yeni (JPY), 9349,9646 İsviçre Sterlini (CHF) 13998,5876 Avustralya Doları (AUD), 12753,8683 Kanada Doları (CAD) ve 37759,2405 Riyali (SAR) değerinde karşılık bulmaktadır.

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