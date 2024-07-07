10 milyar çalıntı şifre: Birçok ülkeyi birbirine düşürdü! Rekor bir sızıntıyla internette yayıldı! Ülkeyi karıştırdı!

Son yılların en büyük şifre sızıntı olayı gerçekleşti. Tam 10 milyar şifre, hacker forumlarında paylaşıldı. Bu büyük sızıntı, birçok kullanıcıyı tehdit ediyor. RockYou2024 isimli dosya, 9,9 milyar şifreyi içeriyor ve kullanıcıların hesap güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atıyor.

Tarihin en büyük şifre sızıntı olayı

Temmuz ayında Cybernews araştırma ekibi, RockYou2024 isimli devasa bir şifre dosyasının bir hacker forumunda paylaşıldığını tespit etti. Bu dosya, 10 milyar şifre ile önceki rekoru kırdı. RockYou2024, RockYou2021 dosyasındaki 8,4 milyar şifreyi ve 2021-2024 yılları arasında toplandığı tahmin edilen 1,5 milyar yeni şifreyi bir araya getiriyor.

Bu devasa şifre sızıntısı, kullanıcıların hesap güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Uzmanlar, bu şifrelerin kötü niyetli kişiler tarafından kimlik avı ve dolandırıcılık gibi saldırılarda kullanılabileceğini belirtiyor. Cybernews, RockYou2024’ün birçok veri ihlaline ve kimlik hırsızlığına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Cybernews, bu büyük sızıntının ardından kullanıcıların hesaplarını güvende tutabilmeleri için bazı önlemler öneriyor. İlk olarak, sızdırılan şifrelerle ilişkili tüm hesapların şifrelerini hemen değiştirmek gerekiyor. Güçlü ve benzersiz şifreler seçmek, güvenliği artırmanın en önemli adımlarından biri.

İkincisi, mümkün olan her yerde çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) etkinleştirmek önemlidir. Bu, sadece şifreye dayalı güvenliğin ötesine geçerek ek bir doğrulama gerektirir ve hesap güvenliğini artırır.

Son olarak, karmaşık şifreler oluşturmak ve güvenli bir şekilde saklamak için bir şifre yöneticisi kullanmak önerilmektedir. Şifre yöneticileri, farklı hesaplar için aynı şifrenin kullanılmasını engelleyerek güvenliği artırır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu büyük şifre sızıntı olayı, kullanıcıların çevrimiçi güvenliklerini korumak için ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

Özellikle HaveIBeenPwned.com gibi siteleri düzenli olarak kontrol etmek, hesaplarınızın sızdırılıp sızdırılmadığını görmek için iyi bir yöntem. Unutmayın, dijital dünyada güvenliğinizi sağlamak sizin elinizde.