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Yerel 10 metreden düştü yaralandı, polisten kaçıp orman saklandı
Yerel

10 metreden düştü yaralandı, polisten kaçıp orman saklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bursa'da manzarayı izlerken 10 metre yüksekten düşen kadın, yardım için gelen polislerden kaçtı. Ormanın içine giren kadını AFAD ve polis ekipleri 2 saat süren arama çalışmaları sonucu buldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi Uludağ Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Emel Ç., taş setlerin üzerine çıkarak Bursa manzarasını seyretmeye başladı. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dengesini kaybeden kadın, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadına yardım etmek için aşağı inen polisleri gören kadın, ormanlık alana kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleriyle beraber ormanı tarayan polis ekipleri, yaklaşık 2 saat sonra kadını buldu. Talihsiz kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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