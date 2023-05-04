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Spor 10 kişi kalan Başakşehir tur kapısını araladı
Spor

10 kişi kalan Başakşehir tur kapısını araladı

Yeniakit Publisher
2023-05-04 23:27:00 -
10 kişi kalan Başakşehir tur kapısını araladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla yenerek tur kapısını araladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Figueiredo kaydetti.

Finale çıkacak takımın belli olacağı rövanş mücadelesi 24 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Rövanş maçının ardından ardından kazanan takımın adını finale yazdıracak.

Finale yükselen ekibin rakibi Sivasspor - Fenerbahçe eşleşmesinin galibi olacak.
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