10 kişi kalan Başakşehir tur kapısını araladı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla yenerek tur kapısını araladı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Figueiredo kaydetti.
Finale çıkacak takımın belli olacağı rövanş mücadelesi 24 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Rövanş maçının ardından ardından kazanan takımın adını finale yazdıracak.
Finale yükselen ekibin rakibi Sivasspor - Fenerbahçe eşleşmesinin galibi olacak.
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