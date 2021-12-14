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Yerel 10 kilo uyuşturucu çıktı! Bakın nereye saklamışlar!
Yerel

10 kilo uyuşturucu çıktı! Bakın nereye saklamışlar!

Antalya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, otomobilin yakıt deposuna gizlenen 10 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Kurulan saklama düzeneği görenleri hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 10:59:00 -
10 kilo uyuşturucu çıktı! Bakın nereye saklamışlar!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları otomobili, Aksu ilçesi arama kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Nmak'ın tepki vermesiyle ekipler, yakıt deposu bölümünü kontrol etti. Aracın yakıt deposuna gizlenen 10 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Ş.T. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı.

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