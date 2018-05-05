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10 katlı binada dehşet anları!

İstanbul Kartal'da bulunan 10 katlı bir binada çıktı. Dumanların tüm binayı sardığı olayda, mahsur kalan 1'i bebek 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:01
10 katlı binada dehşet anları!

Yangın, Uğur Mumcu Mahallesi Akasya Sokak'ta bulunan 10 katlı bir binada meydana geldi. Bodrum katındaki elektrik panolarından kaynaklandığı belirlenen yangının çıkmasıyla binayı dumanlar kapladı. Bina sakinleri yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Olay yerine gelen Kartal, Maltepe ve Yakacık itfaiye grup amirliği ekipleri yangına müdahale ederken bir yandan içeride mahsur kalanları kurtardı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

YOĞUN DUMANDAN ETKİLENEN BİRİ BEBEK, 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen bir kişi sokak ortasında fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri, koşarak fenalık geçiren kadına ilk tedavisini yaparken aralarında 6 aylık bebeğin de bulunduğu 8 kişiyi ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yangın nedeniyle bodrum katındaki elektrik panoları kullanılmaz hala gelirken, itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Karşı binada oturan Ömer Şimşek, "Evimin önüne geldim. Karşı binada yangın çıkmış. Etrafta yoğunluk var. Geçmiş olsun diliyorum herkese. Ambulansın içerisinde dumanda etkilen insanlar sağlık ekipleri tedavi ediyor." dedi. 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:01
  1. Istanbul
  2. İstanbul
  3. İtfaiye
  4. Maltepe
  5. Kartal
  6. Polis
  7. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesi

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