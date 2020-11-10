10 Kasım'ı bile anmayı beceremeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu telif yedi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma mesajında paylaştığı bir video ile telif yedi. İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı videonun bulunduğu yerde, “Bu medya, telif hakkı sahibinden gelen bildirim nedeniyle devre dışı bırakıldı” yazıldı.

10 Kasım'ı da anmayı beceremiyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 Kasım'da bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anma mesajında bir skandal yaşandı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından "Mustafa Kemal Atatürk onurlu bir geçmiş, aydınlık bir gelecektir. Saygı, sevgi ve minnetle" yazdığı sözlerle beraber bir video paylaştı.

İmamoğlu'nun paylaşımı telif yedi

Ancak İmamoğlu'nun paylaştığı video telife takıldı. İmamoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı iletisinin altındaki videoda "Bu medya, telif hakkı sahibinden gelen bildirim nedeniyle devre dışı bırakıldı" yazıldı. Telife takılan görsel, sosyal medyada gündem oldu.



Söz konusu gelişmenin ardından sosyal medya kullanıcıları Ekrem İmamoğlu ile dalga geçerken eleştiri yağmuruna tuttu.