10 Kasım resmî tatil mi? Hangi güne denk geliyor?
Kasım ayına girmemizle birlikte, 10 Kasım günü bu yıl hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Diğer yıllar gibi bu yıl da merakla araştırılan “10 Kasım resmi tatil mi?” sorusu gündemde. İşte 10 Kasım günü hakkında bilinmesi gerekenler...
Kasım ayına girmemizle birlikte, 10 Kasım günü bu yıl hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini yuman Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yas olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü hangi güne denk geliyor? 10 Kasım günü resmî tatil mi?
10 Kasım resmî tatil mi?
Bu yıl 10 Kasım günü salı gününe denk geliyor. Ancak 10 Kasım günü resmî tatil değildir.