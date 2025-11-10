  • İSTANBUL
Tarih 10 Kasım 1019: Hibetullāh b. Selâme'nin vefatı (Tefsir, Hadis ve Sahiv âlimi)
Tarih

10 Kasım 1019: Hibetullāh b. Selâme'nin vefatı (Tefsir, Hadis ve Sahiv âlimi)

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
10 Kasım 1019: Hibetullāh b. Selâme'nin vefatı (Tefsir, Hadis ve Sahiv âlimi)

Onlar; yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Tefsir, Hadis ve Sahiv âlimi Hibetullāh b. Selâme'yi hayırla yâd ediyoruz.

Ebü’l-Kāsım Hibetullāh b. Selâme b. Nasr b. Alî el-Bağdâdî, Bağdat’ta doğdu. İbn Selâme künyesiyle de anılan Hibetullah’ın tahsilini Bağdat’ta tamamladığı anlaşılmaktadır.

Kıraat ilmini Zeyd b. Ebû Bilâl’den öğrendi. Başta Ebû Bekir el-Katîî olmak üzere birçok hocanın dersine devam ederek hadis dinledi. İyi bir öğrenim gördükten sonra kıraat, tefsir ve hadis alanlarında belli bir seviye kazandı.

Bağdat’ta Mansûr Camii’nde çeşitli dersler okuttu ve öğrenci yetiştirdi. Öğrencileri arasında Ebü’l-Hasan Ali b. Kābis et-Tâbisî, kızından torunu olan muhaddis Ebû Muhammed Rızkullah et-Temîmî ve Ebû Nasr el-Haddâdî gibi âlimler bulunmaktadır.

Muhtemelen küçük yaştan itibaren gözleri görmeyen ve güçlü bir hâfızaya sahip olan İbn Selâme, muhtelif tefsir rivayetlerini ezbere bilen bir müfessirdi. Onun tefsirle ilgili doksan beş rivayeti bulunduğu, âmâ olması sebebiyle eserlerini öğrencilerine ezberden yazdırdığı, ancak bazı tefsir rivayetlerini birbirine karıştırdığı zikredilmektedir (Mustafa Zeyd, I, 368). 9 Receb 410’da (10 Kasım 1019) vefat eden Hibetullah b. Selâme, Mansûr Camii Mezarlığı’na defnedildi.

Eserleri

1. en-Nâsiḫ ve’l-mensûḫ.
2. en-Nâsiḫ ve’l-mensûḫ mine’l-ḥadîs̱.
3. el-Mesâʾilü’l-mens̱ûre.

