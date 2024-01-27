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Gündem 10 ilde 'Sibergöz 19' operasyonu: 33 gözaltı
Gündem

10 ilde 'Sibergöz 19' operasyonu: 33 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-01-27 10:30:00 -
10 ilde 'Sibergöz 19' operasyonu: 33 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarını işleyen şüphelilere yönelik 10 ilde düzenlenen 'Sibergöz-19' operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Muğla, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin, Batman ve Bursa’da 'Sibergöz-19' operasyonları düzenlendi. Antalya merkezli Adana, Gaziantep ve İstanbul'u kapsayan eş zamanlı operasyonda 4, Muğla merkezli İstanbul ve İzmir'de yapılan operasyonda 10, Diyarbakır merkezli Mersin, Batman, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 12, İstanbul merkezli İstanbul ve Hatay olmak üzere 2 ilde yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul ve Antalya İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda; kripto para ve ürün alım-satım komisyonlarıyla birlikte şüphelilere ait 63 milyon TL banka hesap hareketliliği ve bir kişinin kripto uygulaması hesabından rızası dışında 530 bin TL’nin başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Yine Antalya Kemer'de şüphelilerin 'ürün alım satımı ve komisyonu' adı altında para talep ederek, toplamda 480 bin TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Ayrıca 'klima satışı' vaadiyle vatandaşlardan 1 milyon 200 bin TL haksız kazanç sağladıkları saptandı.

Operasyonlar sonucunda 5 kripto para soğuk cüzdan hesabı, 29 telefon, 7 bilgisayar, 13 banka/kredi kartı ve 2 tabancaya el konuldu. Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi. (DHA)

 
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