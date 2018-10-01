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10 ilde 'sahte sağlık raporu' operasyonu

10 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 100 sağlık çalışanı, sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 18:34
10 ilde 'sahte sağlık raporu' operasyonu

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Kastamonu merkezli Ankara, Bartın, Kayseri, Muş, Sakarya, Erzincan, Muğla, Tekirdağ ve İstanbul illerinde sağlık çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle, aralarında doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve çeşitli iş kollarından kişilerin bulunduğu 100 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerine başlandığı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 18:34
  1. Bartın
  2. Tekirdağ
  3. Sakarya
  4. Muş
  5. Muğla
  6. Kayseri
  7. Kastamonu
  8. İstanbul
  9. Erzincan
  10. Ankara
  11. Organize

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