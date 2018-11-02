10 ilde düğmeye basıldı: 4'ü teğmen 19 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem imamları' olduğu öne sürülen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 30 askeri personele yönelik operasyon düzenledi. Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Şırnak, Hatay, Çorum, Iğdır, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 19 askeri personel gözaltına alındı. Gözaltına alındaki şüphelilerin aktif görevde bulundukları, 4'ünün teğmen, diğerlerinin ise 'askeri mahrem imam' olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.