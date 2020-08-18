  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 10 ilde bazı alanlar "nitelikli doğal koruma alanı" olarak belirlendi
Aktüel

10 ilde bazı alanlar "nitelikli doğal koruma alanı" olarak belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:53:09 -
10 ilde bazı alanlar "nitelikli doğal koruma alanı" olarak belirlendi

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 10 ildeki bazı alanlar, "nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillendi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Rize'nin İkizdere ilçesindeki İkizdere Vadisi Doğal Sit Alanı, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Kadınyarı Deresi Doğal Sit Alanı, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Uluköy Çifteköprü Doğal Sit Alanı, Rize'nin Kırklartepe köyündeki Ayane Tepesi Doğal Sit Alanı ve Edirne'deki Karaağaç Antik Yolu Doğal Sit Alanı "doğal sit-nitelikli koruma alanı" olarak tescil edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesi Büyükpaşa köyü mevkisinde bulunan Çanakkale Çan Grubu Doğal Sit Alanı, "nitelikli doğal koruma alanı" ve "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı", Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Soğuksu-Erdoğdu Mahallesi Doğal Sit Alanı ise "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.

Adana'nın Karataş ilçesinde yer alan Akyatan Lagünü Doğal Sit Alanı ile Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Ortakent-Dağbelen-Konacık Doğal Sit Alanı "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Yellice Poyraz Adası Doğal Sit Alanı da "nitelikli doğal koruma alanı" olarak belirlendi. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Taşkuyu Mağarası Doğal Sit Alanı'nın ise doğal kaynak değerinin mağara olması ve mağaranın "Tabiat Varlığı" olarak tescilli olması nedeniyle "doğal sit" statüsü iptal edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bylock'tan Joe Biden çıktı: TSK'dan kokular geliyor
Gündem

Bylock'tan Joe Biden çıktı: TSK'dan kokular geliyor

Küstahça ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi darbeyle tehdit eden ABD Başkan adayı Joe Biden’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden..
İsviçreli bankadan flaş altın açıklaması
Ekonomi

İsviçreli bankadan flaş altın açıklaması

Zürih merkezli Credit Suisse bankası, önümüzdeki yıl için altının ons fiyatı tahminini 1800 dolardan 2500 dolara yükseltti.

Erol Mütercimler'in dolar tahmini 'yok artık' dedirtti
Ekonomi

Erol Mütercimler'in dolar tahmini 'yok artık' dedirtti

Gündeme gelmek için türlü yolları deneyen Erol Mütercimler, bu kez dolar kuru üzerinden ilginç tahminlerde bulundu.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı