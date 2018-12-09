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10 günlük durgunluk 50 tonluk bereket olarak döndü

Akçakoca'da olumsuz hava şartları sebebiyle avlanmaya çıkamayan balıkçılar, havaların düzelmesiyle birlikte yaklaşık 50 ton hamsiyle limana döndüler.

09 Aralık 2018 Pazar 14:57
10 günlük durgunluk 50 tonluk bereket olarak döndü

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da denize açılan balıkçılar, yaklaşık 50 ton hamsiyle limana döndü.

Yaklaşık 10 gündür olumsuz hava şartları nedeniyle hamsi avlayamayan balıkçılar, havaların düzelmesiyle bol miktarda balıkla limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Kilogramı 10 liraya kadar düşer"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, uzun süredir Akçakoca'dan hamsi çıkmadığını, bugün ise balıkçıların bereketle karşılaştığını söyledi. 

Bugün itibarıyla hamside bolluk yaşandığını dile getiren Karakaş, "10 günden beri bölgemizde hamsi çıkmıyordu. Doğu Karadeniz'e doğru kaymıştı. Balıkçılar, avlanma sahamızdan parça parça 100-200 kasa hamsiyle dönüyor. Bu tarafın balığı biraz iri olunca balıkçılar bu bölgenin balığını tercih etmeye başladı. Fiyatlar biraz yüksek. Kasası 140-160 lira arasında. Bu da ister istemez tezgah fiyatlarına yansıyor. Hamsi biraz daha bollaşırsa kilogramının 10 liraya kadar düşeceğini umut ediyorum" diye konuştu.

"Kötüye gideceğini düşünmüyorum"

Hamsinin devamının geleceğini vurgulayan Karakaş, "Hamsi bu şekilde devam edecektir. Hava şartlarıyla birlikte biraz daha artabilir. Şu anda ana balık Orta Karadeniz civarlarında. Havalar iyi olduğu sürece balıkçılar daha fazla ağ atar. Bunun sonucu da hamsi fiyatlarına yansır. Kötüye gideceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Akçakoca'dan çıkan hamsinin çevre illere gönderildiğini belirten Karakaş, "Bugün itibarıyla Akçakoca balıkçı barınağından 50 ton civarında hamsi sevkiyatı yapıldı. Limana gelen hamsi, önce Akçakoca'ya, daha sonra da İstanbul, Ankara, Bursa hallerine gidiyor" dedi. 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 14:57
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. Batı Karadeniz
  5. Akçakoca
  6. hamsi
  7. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş

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