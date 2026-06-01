10 gündür aranıyordu! Cesedi yaşadığı apartmandaki asansör boşluğunda bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 10 gündür haber alınamayan Fikret Filibe, yaşadığı apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu. Filibe'nin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan 74 yaşındaki Fikret Filibe'nin cansız bedeni, yaşadığı apartmanın asansör boşluğunda bulundu.

Olay, İsmet Çatak Caddesi üzerindeki Akbulut Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 gündür kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Fikret Filibe'nin yakınları durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları teknik incelemeler sonucunda Filibe'nin yaşadığı apartman üzerinde yoğunlaştı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDA KOKU TESPİT EDİLDİ

Binada detaylı arama yapan ekipler, incelemeler sırasında apartmandan gelen yoğun koku üzerine asansör boşluğunu kontrol etmeye karar verdi.

Kontrolün sağlanabilmesi için olay yerine asansör teknik ekibi çağrıldı. Asansörün durdurulmasının ardından yapılan incelemede, Fikret Filibe'nin cansız bedeni asansör boşluğunda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Filibe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Cumhuriyet savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Filibe'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evli olduğu, çocukları ve torunlarının bulunduğu öğrenilen Fikret Filibe'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı bildirildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 

