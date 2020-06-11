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Spor

10 günde 32 bin sosyal destek

Koronavirüs salgını sebebiyle ilçenin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, normalleşme sürecinde de vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:21:01 -
10 günde 32 bin sosyal destek

Koronavirüs salgını sebebiyle ilçenin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, normalleşme sürecinde de vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarına devam ediyor.


Osmangazi Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, sosyal destek çalışmaları kapsamında 10 günde toplam 32 bin 005 erzak, sıcak yemek ve ekmek dağıttı. Koronavirüs salgınının Türkiye’de ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren yoğun mesai harcayan ekipler, her gün kapı kapı gezerek vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşların taleplerine anında cevap veren belediye ekipleri, 1-10 Haziran tarihleri arasında 641 erzak, 591 çorba, 30 bin 760 ekmek dağıtımı yaparken, 65 yaş üstü 13 vatandaşa da alışveriş yardımında bulundu. Son 10 günde toplam 32 bin 005 sosyal destek çalışması gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için gayret gösteriyor.

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