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Ekonomi

10 günde 14 bin deneyim merkezi açtı

Turkcell Global Bilgi, Covid-19 sürecinin başından itibaren çalışanlarına evden çalışma imkanı sunarak Türkiye’nin dört bir yanında 14 bin deneyim merkezini hayata geçirmiş oldu. Sürece hızla uyum sağlayan şirket, verimli çalışmasını dijital olarak sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:56:00 -
10 günde 14 bin deneyim merkezi açtı

Evden çalışma sisteminin büyük önem taşıdığı bugünlerde dijitalleşmenin önemini vurgulayan Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynu, “Dijital dönüşüme çok önceden başlamış bir şirket olmamız böyle büyük organizasyonlarda hızlı karar almamızı destekliyor” dedi. Aynur şunları söyledi: “Çalışanlarımıza ve müşterilerimize eşsiz bir dijital deneyim yaşatma vizyonu ile pek çok proje hayal etmiş ve yatırım yapmıştık. Bugün de hayallerimizi gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde 14 bin çalışma arkadaşımızı evden çalışma modeline geçirmenin yanında eğitim, gelişim, spor, motivasyon, psikolog ve diyetisyen gibi çalışanlarımıza sağladığımız tüm imkanları da dijital platformdan devam ettiriyoruz.”

 

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