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Aktüel

10 gün bu adreslere yaklaşmayın

Konya-Ankara, Ankara-Eskişehir, Eskişehir-Alifuatpaşa garlarında ve istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılmaya başlandığı belirtilerek çevrede yaşayan vatandaşlar uyarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:52:13 -
10 gün bu adreslere yaklaşmayın

Konya-Ankara, Ankara-Eskişehir, Eskişehir-Alifuatpaşa garlarında ve istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılmaya başlandığı belirtilerek çevrede yaşayan vatandaşlar uyarıldı.


Devlet Demiryolu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, otla mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmadığı belirtilerek, "İlan edilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde 8-18 Haziran 2020 tarihleri arasında; vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur" denildi.



İlaçlama yapılacak tarihleri ve güzergâhı


Devlet Demiryolu Genel Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yaptığı açıklama yaparken ilaçlama yapılacak tarihleri ve güzergâhı hakkında şu bilgileri paylaştı:


“08- 9 Haziran tarihlerinde Konya-Ankara arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında,09-10 tarihlerinde Ankara-Eskişehir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 10-11 Haziran tarihlerinde Eskişehir-Alifuatpaşa arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 12-13 Haziran tarihlerinde Alifuatpaşa-Eskişehir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 1-15 Haziran tarihlerinde Eskişehir-Ankara arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında, 16-18 Haziran tarihlerinde Ankara- Konya arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında bu ilaçlama yapılacak”

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