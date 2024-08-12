10 farklı ülkenin dansçıları Rize’de yarıştı

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Köyü Konaktepe mahallesinde bu yıl 13. kez düzenlenen festival çerçevesinde 10 ülkenin dansçıları tahta araba yarışlarında kıyasıya mücadele etti.

Formulaz Tahta Araba Yarışması'na, erkekler ve kadınlar kategorilerinde 20 kişi yarıştı. Eleme usulü ile yapılan yarışlarda ilk iki turda 5'erli şekilde yarışan 10 kişiden 4'ü finalde boy gösterdi.

Tahta araba yarışlarında ise, kadınlar ve erkekler kategorisinde Adigeya birinci oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"CİDDEN ÇOK KEYİFLİYDİ"

Yarışmaların kendileri için keyifli geçtiğini belirten Ceren Köseoğlu, “Çok keyifliydi. Ben Türkiye adına Ankara'dan katıldım. Daha önce hiç birinci olmadım. Katılmamıştım ama cidden çok keyifliydi. Bana iki kere çarptılar. Normalde ilk önce ben çıkmıştım. Bana iki kez çarpınca arabam ters döndü. Eskiden böyle bir arabaya binmiştim. Ama bu kadar profesyoneline ilk kez bindim. Biz elle yapıyorduk” ifadelerini kullandı.

"YARIŞ HEYECANLI VE GÜZEL GEÇTİ"

Yarışmaya katılan İran Türklerinden Aylin Mortazavi, yarışmanın kendisi için heyecanlı olduğunu söyleyerek “Çok güzeldi. Çok heyecan verici bir yarıştı. Geçen sene de katılmıştım. O yıl bilmiyordum. Geçmiş yılda ilk yerde takılmıştım. Bu yıl sonuna kadar gelmeyi çalıştım ve başardım. Yarış heyecanlı ve güzel geçti” şeklinde konuştu.