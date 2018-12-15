10 fabrika için ilk adımı attılar

Buğra Kardan

Bu sene 2.’si düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi 10 ülkeden yatırımcıları ve 500’den fazla yerli ve yabancı iş insanı ağırladı. ‘Küresel Ticaret Savaşlarında Türkiye’deki yatırım Fırsatları’ başlığıyla toplanan zirve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’ın açılış konuşması ile başladı. Sanayi, bankacılık ve finans, inşaat, turizm, otomotiv, enerji, ulaştırma olmak üzere 7 ana sektörde düzenlenen panellere İş dünyasının önde gelen isimleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı zirvede 4 milyar TL değerinde ticaret anlaşması yapılması hedefleniyor.

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, zirvenin, Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı payı artırmak, tüm sektörlerde yeni yatırım ve iş birliği imkanlarını geliştirmeyi amaçladığını ifade etti. Değer, “Sayın TBMM Başkanımız eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirse bizim kendisinden ricamız sanayiciler için yeni bir üretim modeli geliştirmemize destek olmasıdır” dedi. Değer, “Zirvedeki görüşmeler sonucunda ülkemizde yüksek teknoloji üreten en az 10 fabrika açmalarına ön ayak olmak için çalışma yürütüyoruz. Türkiye ekonomisinde yaşanan durgunluğun geçici olduğunu düşünüyoruz. Ekonomimize nefes aldıracak ticaret anlaşmalarıyla durgunluktan çıkışa katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Zirveye katılan konuşmacılar özetle şu mesajı verdiler:

-Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: Dünya ekonomisinde büyük bir daralma ve ticaret savaşları devam ediyor. Bu ortamı fırsata çevirmek için ülke olarak ilk gündemimiz üretim ve sanayinin önünü açmak olmalıdır.

-Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: İhracatımız birli rakamlarda çok oyalandı, artık 200 milyar dolar ihracata ulaşmamız gerekiyor. Gelin birlik olup dış ticaret fazlası veren bir ekonomiyi hep birlikte inşa edelim.

-TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ali Avcı: Türkiye, dünyadaki en yüksek enflasyona sahip 10 ülke arasında olmak yerine en büyük 10 ekonomi arasına girmelidir.

-Taba- AmCham Yöneticisi Ferhan Ademhan: Türkiye, konumu itibariyle bu yeni düzende aktif oyuncu olabilecek kapasiteye sahip. Amerika ile yeni bir başlangıç yapılarak önemli kazanımlar elde edilebilir.

-DEİK Lüksemburg İş Konseyi Başkanı Pınar Eczacıbaşı: Türkiye’nin tarım sanayi ve hayvancılıkta katma değerli ürünler üretmeye yoğunlaşması gerekiyor.

-Avrupa Yatırım Bankası Türkiye Temsilcisi Massimo D’eufemia: Türkiye’nin küresel finans merkezi olması için inovasyona yatırım yapmalı.

-Aydın Üniversitesi MH. Başkanı Mustafa Aydın: Sanayicilerimiz eğitimli personel istihdamında daha cömert davranmalı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: ‘Bu günler fırsat demektir’

Çırağan Sarayı’nda düzenlenen açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Ekonomik bazı sıkıntılarla karşı karşıya olduğumuz sır değil. Fakat bu günler aynı zamanda fırsat demektir. Herkesin durduğu yerde yatırım yapan iş adamı kazanır” dedi. Alınan önlemlerle yaşanan sıkıntıların üstesinden mutlaka gelineceğini ifade eden Yıldırım, “Reel sektörün bilançolarının bozulmaması için gereken yapılandırmalara gidiyorlar. Bir müddet ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Geçmişte fazla açılmıştık şimdi biraz toparlayacağız. Kriz var diye öldük bittik demeye lüzum yok” diye konuştu.