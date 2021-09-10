  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İhsan Şenocak Hoca’dan Balıkesir skandalına tepki: Çarşafa uzanan ellerin sonu Yunan gibi olacaktır!
Rıza Bey Apartmanı davasında sıcak gelişme
Almanya’da yaşayan gurbetçiler çifte vatandaşlık istiyor
1 değil 2 değil 3 değil tam 6 doz korona aşısı oldu!
Sağlık 10 Eylül koronavirüs vaka sayısı | 10 Eylül 2021 korona vaka tablosu
Sağlık

10 Eylül koronavirüs vaka sayısı | 10 Eylül 2021 korona vaka tablosu

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Sağlık Bakanlığı 10 Eylül Cuma gününe ilişkin vaka tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Korona vaka sayısı güncel

Yeniakit Publisher
2021-09-10 21:00:00 -
10 Eylül koronavirüs vaka sayısı | 10 Eylül 2021 korona vaka tablosu

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken milyonlar yeni vaka sayısını merak ediyor. Peki, bugün kaç yeni vaka var? Korona vakaları azalıyor mu?

10 Eylül koronavirüs vaka sayısı | 10 Eylül 2021 korona vaka tablosu

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 83 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,54, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 64,38 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 48 bin 667'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 780 bin 742 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir ve Kırklareli olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23 bin 562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız" değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Öğrencilere okullarda PCR testi mi yapılacak?
Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Öğrencilere okullarda PCR testi mi yapılacak?

Sağlık

Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Öğrencilere okullarda PCR testi mi yapılacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay