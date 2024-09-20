  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

NATO’dan Avrupa’ya kritik uyarı! “Türkiye olmadan olmaz”

İdam sorusu Devlet Bahçeli'yi çileden çıkarttı: Böyle sapık ve yanlış sorularla...

Rusya'dan beklenmedik hamle! Rus basınından flaş iddia: Türk bankaları Rusya’dan çekiliyor!

Narin nasıl öldü? Adli tıp raporu açıklandı! Cinsel saldırı yok, aynı gün boğularak öldürülmüş

Mansur Yavaş’tan muhalefete bomba çıkış! CHP’den ayrılacak mı?

Yavuz Ağıralioğlu’nun ekibinden şaşırtan ziyaret! Patrik Barthelomeos'a başvuran sözde 'milliyetçi' parti kadrosu

Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı ABD'den İHA almışlardı! İHA denize düştü, siparişleri iptal edebilirler

Lübnanlı yetkililer duyurdu! Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı

Katil kim? Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran açıklaması

Hatice Kolçak: Bu yol rekor getirecek
Gündem 1+0 evlerde gayrimeşru ilişkiler yaşanıyor! Bu evler yasaklansın
Gündem

1+0 evlerde gayrimeşru ilişkiler yaşanıyor! Bu evler yasaklansın

Yeniakit Publisher
2024-09-20 09:32:00 -
1+0 evlerde gayrimeşru ilişkiler yaşanıyor! Bu evler yasaklansın

Rusya'da nüfus artışını sağlamak amacıyla çeşitli adımlar atılıyor. Federasyon Konseyi’nin federal yapı, bölgesel politika ve yerel yönetim komitesi başkan yardımcısı Anatoliy Şirokov, artışın sağlanması adına 1+0 odalı evlerin satışına sınırlama getirilmesi gerektiğini söyledi. Şirokov'a göre bu evler, aile yapısının oluşmasına engel oluyor ve gayrimeşru ilişkilere ön ayak oluyor.

Rusya’da nüfus artışını teşvik etmek amacıyla yetkililerin önerileri giderek daha "dikkat çekici" hale geliyor. Federasyon Konseyi’nin federal yapı, bölgesel politika ve yerel yönetim komitesi başkan yardımcısı Anatoliy Şirokov, ülkede demografik durumu iyileştirmek için tek odalı dairelerin satışına sınırlama getirilmesi gerektiğini öne sürdü. Şirokov’a göre, bu uygulama ailelerin kurulmasını teşvik edecek ve nüfus artışına katkı sağlayacak.

Şirokov, tek odalı dairelerin aile yaşamına uygun olmadığını belirterek, inşaat sektöründe üç odalı ve daha büyük dairelerin oranının artırılması gerektiğini savundu. Ayrıca, inşaat standartlarının federal düzeyde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Şirokov, yeni inşa edilen dairelerin yalnızca boyutlarının değil, aynı zamanda kalitelerinin de iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu öneri, Moskova’da kısa süre önce yürürlüğe giren bir düzenlemeyi hatırlatıyor. Moskova’da artık 28 metrekareden küçük tek odalı dairelerin ve 44 metrekareden küçük iki odalı dairelerin inşaatına izin verilmiyor. Ancak Moskova’da en çok talep gören konut tipi yine de tek odalı daireler ve stüdyo daireler. Üç odalı büyük daireler ise hem satış hem de kiralama piyasasında genellikle ilgisiz kalıyor.

Ekonomik nedenlerle büyük dairelerin tercih edilmediğini belirten uzmanlar, Şirokov’un önerisinin uygulanabilirliği konusunda şüphe taşıyor. Moskova’da çoğu insan, bütçelerine uygun olduğu için küçük daireleri tercih ediyor, bu da önerinin hayata geçirilmesini zorlaştırabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

TURKRUS

Rusya Merkez Bankası, Avrupa bankalarından döviz transferlerini kısıtlamamalarını talep etti
Rusya Merkez Bankası, Avrupa bankalarından döviz transferlerini kısıtlamamalarını talep etti

Dünya

Rusya Merkez Bankası, Avrupa bankalarından döviz transferlerini kısıtlamamalarını talep etti

Ermenistan’da darbe girişimi… Devlet Ajansı duyurdu: Askerler Rusya’da eğitildi!
Ermenistan’da darbe girişimi… Devlet Ajansı duyurdu: Askerler Rusya’da eğitildi!

Dünya

Ermenistan’da darbe girişimi… Devlet Ajansı duyurdu: Askerler Rusya’da eğitildi!

Türkiye ile anlaşmaya hazırlanan ülkede darbe girişimi! Rusya'nın parmağı var
Türkiye ile anlaşmaya hazırlanan ülkede darbe girişimi! Rusya'nın parmağı var

Gündem

Türkiye ile anlaşmaya hazırlanan ülkede darbe girişimi! Rusya'nın parmağı var

Rusya'dan beklenmedik hamle! Rus basınından flaş iddia: Türk bankaları Rusya’dan çekiliyor!
Rusya'dan beklenmedik hamle! Rus basınından flaş iddia: Türk bankaları Rusya’dan çekiliyor!

Dünya

Rusya'dan beklenmedik hamle! Rus basınından flaş iddia: Türk bankaları Rusya’dan çekiliyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23