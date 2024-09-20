1+0 evlerde gayrimeşru ilişkiler yaşanıyor! Bu evler yasaklansın

Rusya’da nüfus artışını teşvik etmek amacıyla yetkililerin önerileri giderek daha "dikkat çekici" hale geliyor. Federasyon Konseyi’nin federal yapı, bölgesel politika ve yerel yönetim komitesi başkan yardımcısı Anatoliy Şirokov, ülkede demografik durumu iyileştirmek için tek odalı dairelerin satışına sınırlama getirilmesi gerektiğini öne sürdü. Şirokov’a göre, bu uygulama ailelerin kurulmasını teşvik edecek ve nüfus artışına katkı sağlayacak.



Şirokov, tek odalı dairelerin aile yaşamına uygun olmadığını belirterek, inşaat sektöründe üç odalı ve daha büyük dairelerin oranının artırılması gerektiğini savundu. Ayrıca, inşaat standartlarının federal düzeyde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Şirokov, yeni inşa edilen dairelerin yalnızca boyutlarının değil, aynı zamanda kalitelerinin de iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.



Bu öneri, Moskova’da kısa süre önce yürürlüğe giren bir düzenlemeyi hatırlatıyor. Moskova’da artık 28 metrekareden küçük tek odalı dairelerin ve 44 metrekareden küçük iki odalı dairelerin inşaatına izin verilmiyor. Ancak Moskova’da en çok talep gören konut tipi yine de tek odalı daireler ve stüdyo daireler. Üç odalı büyük daireler ise hem satış hem de kiralama piyasasında genellikle ilgisiz kalıyor.



Ekonomik nedenlerle büyük dairelerin tercih edilmediğini belirten uzmanlar, Şirokov’un önerisinin uygulanabilirliği konusunda şüphe taşıyor. Moskova’da çoğu insan, bütçelerine uygun olduğu için küçük daireleri tercih ediyor, bu da önerinin hayata geçirilmesini zorlaştırabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

TURKRUS