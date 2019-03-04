10 eski komiser yardımcısı tutuklandı Ankara'da 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10'u eski komiser yardımcısı 11 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Almus İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı V.D'nin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 10'u eski komiser yardımcısı 11 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilmişti. Soruların verildiği illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda zanlılar gözaltına alınmıştı.

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