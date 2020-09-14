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Yerel 10 dönümlük bahçesini çocuk parkına dönüştürdü
Yerel

10 dönümlük bahçesini çocuk parkına dönüştürdü

Artvin’de 83 yaşındaki Zekeriya Tavşanoğlu, çocukların gönüllerince koşup eğlenmeleri için 10 dönümlük bahçesini parka dönüştürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 08:57:00 -
10 dönümlük bahçesini çocuk parkına dönüştürdü

Çamlık Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuk, 14 torun sahibi Tavşanoğlu, mahallede çocukların rahatça oyun oynayabilecekleri alan bulunmaması üzerine harekete geçti. Tavşanoğlu, çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük arazisine kendi imkanlarıyla ahşaptan yaptığı tahterevalli ve salıncak yerleştirdi. Çocuklar, çam ağaçlarının da bulunduğu alanda gönüllerince koşup oynarken aileleri de piknik yapma ve dinlenme imkanı buluyor.

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