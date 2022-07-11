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Kadın - Aile 10 Dakikada: Mayasız balon bazlama tarifi
Kadın - Aile

10 Dakikada: Mayasız balon bazlama tarifi

Son zamanlarda balon bazlama tarifleri oldukça popüler. Sıcak sıcak tereyağı ve peynirle harika oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 22:41:00 - 2022-07-11 22:42:42
10 Dakikada: Mayasız balon bazlama tarifi

Balon bazlama tarifi malzemeleri

Hamuru için;

1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
4,5 su bardağına yakın un

Üzerine sürmek için;

100 gr eritilmiş tereyağı
Bir tutam ince kıyılmış maydanoz

Balon bazlama nasıl yapılır?

Yoğurma kabına yoğurdu, suyu ve tuzu alıp karıştıralım. Unu ve kabartma tozunu da ilave edip hafif ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuralım. Hamurumuzu 10 eşit bezeye bölelim. Her bir bezeyi merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Isınmış tavada alt üst çevirerek pişirelim. Eritilmiş tereyağının içine ince kıyılmış maydanoz ilave edip karıştıralım ve bazlamaların üzerine sürelim. Sıcak sıcak servis edelim.- Afiyet olsun!

Galeta unlu tombik poğaça dışı çıtır içi pamuk: Galeta unlu poğaça tarifi
Galeta unlu tombik poğaça dışı çıtır içi pamuk: Galeta unlu poğaça tarifi

Kadın - Aile

Galeta unlu tombik poğaça dışı çıtır içi pamuk: Galeta unlu poğaça tarifi

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