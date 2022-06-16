10 dakikada krem karamel: 1 yumurta ile krem karamel nasıl yapılır?

1 Yumurta ile Krem Karamel Nasıl Yapılır? İçin Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker (200 ml. klasik su bardağı)

1 su bardağı un

1 adet yumurta

2 paket Vanilya

Karameli için:

1 bardak toz şeker

1 Yumurta ile Krem Karamel Nasıl Yapılır?

Önce kaselere paylaştırılacak olan karameli yapalım: 1 bardak şeker tencerede orta ateşte karıştırarak yakılır. Şeker sıvı hale gelmeye başlayınca altı kısılır. Rengi çok kararmadan altı kapatılır. Sıvı şeker fırına dayanıklı kaselere 1 er çorba kaşığı olarak paylaştırılır. Eğer bunu yapacak uygun fırın kaseniz yoksa borcama da yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta, şekerin çok sıcak olmasıdır. Tencere ve şekerle elinizi yakabilirsiniz. Şeker donarken, ki çok çabuk donar, biz muhallebimizi yapacağız. Tüm malzeme çırpıcı ile karıştırılır ve ocağın altı açılır.

Vanilya ocaktan almadan hemen önce koyulmalıdır. 1pk de kullanabilirsiniz. Dibi tutmaması için devamlı karıştırarak muhallebi pişirilir; kaselerdeki donan şekerin üzerlerine paylaştırılır. Tam doldurmanızı öneriyoruz. Bu şekilde tatlılar en az 6- 8 saat beklemelidir. Bu süre içinde yanmış şeker eriyecek sıvı hale gelecek ve kolayca ters dönecektir. Eğer borcama yaptıysanız kare keserek servis yapabilirsiniz.